8 бичків масою по 298 кг кожний ,5 бичків-по 510 кг і 1 бичок -316 кг. знайди середню масу одного бичка
Математика
8 бичків масою по 298 кг кожний ,5 бичків-по 510 кг і 1 бичок -316 кг. знайди середню масу одного бичка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*298+5*510+1*316=2384+2550+316=5250кг- весь вес 8+5+1=14 б- столько всего бичков 5250/14= 375кг- средняя масса бычка
Гость:
8*298=2384 5*510=2550 316+2384+2550=5250 кг - общий вес быков 8+5+1=14 - быков 5250/14=375 кг - средний вес ответ:375 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
слон в среднем весит 5 тонн,человек-70 кг.Во сколько раз слон тяжелее человека?,дайте ответ с точностью до 1 и с до 10
Русский язык
Составление рассказа по плану. Как мы играем. 1.Моя любимая игра. 2.Почему она мне нравится. 3.Скем я играю. 4. Как мы играем.5какие качества харак...
Обществознание