Ребро куба равно 0.7дм..Определите объём куба.

Математика
Ребро куба равно 0.7дм..Определите объём куба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба равен кубу его ребра  V=H3   V=0,7*0,7*0,7= 0,343дм³-объём куба.
Гость:
V = 0,7 *0,7 * 0,7 = 0,343 куб.см объём куба
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