Ребро куба равно 0.7дм..Определите объём куба.
Математика
Ребро куба равно 0.7дм..Определите объём куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба равен кубу его ребра V=H3 V=0,7*0,7*0,7= 0,343дм³-объём куба.
Гость:
V = 0,7 *0,7 * 0,7 = 0,343 куб.см объём куба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух корзинах 18,6кг яблок. В 1-ой корзине яблок на 2,4кг меньше чем во 2-ой. Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Химия
Какая масса пропилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодейсвии 120г. укусной кислоты и 120г. пропилового спирта,если выход продукта со...