Ребро куба равно 8см.Найдите площадь поверхности куба.
Геометрия
Ребро куба равно 8см.Найдите площадь поверхности куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=8см S=6a^2=6*8^2=6*64=384(см кв)
Гость:
S=6a*a S=6*64+384(cм квадратних)
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