На какой день недели в этом году приходиться 1.09?Если 1.09 попадает на субботу или воскресенье,то какого числа начнётся учебный год?Сколько дней будут длиться летние каникулы?

Математика
На какой день недели в этом году приходиться 1.09?Если 1.09 попадает на субботу или воскресенье,то какого числа начнётся учебный год?Сколько дней будут длиться летние каникулы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это пиходится на субботу. начало 3 сентября. 93 дня-все каникулы!!!  
Гость:
93 дня длятся все каникулы!  
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