На какой день недели в этом году приходиться 1.09?Если 1.09 попадает на субботу или воскресенье,то какого числа начнётся учебный год?Сколько дней будут длиться летние каникулы?

Математика

На какой день недели в этом году приходиться 1.09?Если 1.09 попадает на субботу или воскресенье,то какого числа начнётся учебный год?Сколько дней будут длиться летние каникулы?

Автор: Гость