які почуття викликав вірш Валентина Бичка "Ти думаєш деревам не болить?" Чому? До чого він нас спонукає?

Гость: Гость:

1)Вірш виклав у мене співчуття до живої природию.Адже людина бездумно нишить її красу,не замислюючись про майбутнє.Кожен повинен бути відповідальним за свої вчинки. 2) Вірш спонукає задуматись над власними вчинками та діями.Треба берегти природу щоб її красою могли милуватися і наші діти,і онуки.