неистовствовал разбор по составу
Русский язык
неистовствовал разбор по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не - приставка; ист - корень; ов - ств - ова - л - суффиксы; нулевое окончание
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