Впишите вместо вопросительного знака такое действительное число, чтобы множество решений уравнения было пустым. 3x^2-5x+?=0 Пожалуйста с решением очень надо!!!!

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Уравнения такого типа называются уравнениями с параметром. Здесь параметр обозначен вопросительным знаком, а вообще его обозначают буквой р, поэтому вместо ? я напишу р. 3x^2-5x+p=0 Множестро решений уравнения является пустым (по-другому говорят, уравнение не имеет решений) в том случае, когда дискриминант отрицательный D<0. D=b^2-4*a*c=25-4*3*p=25-12p < 0 25-12p<0 12p>25 p>25/12 Мы решили полученное неравенство, из которого видно, что если взять любое действительное число >25/12, то множество решений уравнения будет пустым. Поскольку в условии сказано вписать конкретное число, то впиши любое, принадлежащее полученному промежутку (р>25/12).