В течение недели в 8 часов утра Саша измерял температуру воздуха . Он ПОЛУЧИЛ ТАКИЕ результаты : 20; 18; 16; 15; 14; 17; 19; .Найдите среднее значение проведенных измерений.
Математика
В течение недели в 8 часов утра Саша измерял температуру воздуха . Он ПОЛУЧИЛ ТАКИЕ результаты : 20; 18; 16; 15; 14; 17; 19; .Найдите среднее значение проведенных измерений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20+18+16+15+14+17+19):7=119:7=17-среднее значение проведенных измерений.
Гость:
нужно сложить все числа и разделить сумму на кол-во чисел,то есть (20+18+16+15+14+17+19):7=17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
№1 . Виберіть рух,для якого робота сили тяжіння дорівнює нулю.Поясніть чому? а)яблуко падає з гілки; б)гвинтокрил набирає висоту; в)шайба ковзає по...
Литература
Математика
Впишите вместо вопросительного знака такое действительное число, чтобы множество решений уравнения было пустым. 3x^2-5x+?=0 Пожалуйста с решением о...