№1 . Виберіть рух,для якого робота сили тяжіння дорівнює нулю.Поясніть чому? а)яблуко падає з гілки; б)гвинтокрил набирає висоту; в)шайба ковзає по льодовому майданчику; г)автомобіль в'їжджає на пагорб.
Физика
№1 . Виберіть рух,для якого робота сили тяжіння дорівнює нулю.Поясніть чому? а)яблуко падає з гілки; б)гвинтокрил набирає висоту; в)шайба ковзає по льодовому майданчику; г)автомобіль в'їжджає на пагорб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в потому что сдесь основная сила , это ускорение и движение , это компенсирует силу тяжести и она становится = 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Впишите вместо вопросительного знака такое действительное число, чтобы множество решений уравнения было пустым. 3x^2-5x+?=0 Пожалуйста с решением о...
Геометрия
средние линии треугольников относятся как 2 к 2 к 4, а P треугольника равен 45см.найдите стороны треугольника
Русский язык