на пост мэра города претендовало три три кандидата: Алексеев, Борисов и Володин.Во время выборов за володина было отдано в 1,5 раза больше голосов, чем за алексеева, а за борисова - в 4 раза больше, чем за за алексеева и володи...

Алгебра

на пост мэра города претендовало три три кандидата: Алексеев, Борисов и Володин.Во время выборов за володина было отдано в 1,5 раза больше голосов, чем за алексеева, а за борисова - в 4 раза больше, чем за за алексеева и володина вместе. сколько процентов избирателей проголосовало за победителя

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