на пост мэра города претендовало три три кандидата: Алексеев, Борисов и Володин.Во время выборов за володина было отдано в 1,5 раза больше голосов, чем за алексеева, а за борисова - в 4 раза больше, чем за за алексеева и володи...
Алгебра
на пост мэра города претендовало три три кандидата: Алексеев, Борисов и Володин.Во время выборов за володина было отдано в 1,5 раза больше голосов, чем за алексеева, а за борисова - в 4 раза больше, чем за за алексеева и володина вместе. сколько процентов избирателей проголосовало за победителя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть за Алексеева проголосовало х процентов избирателей. Тогда за Володина - 1,5х, а за Борисова - 4(х+1,5х). Составляем уравнение х+1,5х+4(х+1,5х)=100 2,5х+4х+6х=100 12,5х=100 х=100/12,5=8 Победил у нас Борисов, так что считаем 4(х+1,5х)=4(8+1,5*8)=4*20=80% Ответ: 80%
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