Чему равна масса 20%-ного раствора серной кислоты, необходимой для нейтрализации 80г 5%-ного раствора гидроксида натрия?
Химия
Чему равна масса 20%-ного раствора серной кислоты, необходимой для нейтрализации 80г 5%-ного раствора гидроксида натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O 1.m(KOH)=80 г *0,05=4 г 2.n(KOH)=4г /56 г/моль=0,07143 моль 3. 0,07143 моль /2 моль=x моль/1 моль n(H2SO4)=0,035715 моль 4.m(H2SO4)=0,035715 моль * 98 г/моль=3,5 г 5.чтобы найти массу раствора-нужно массу растворенного вещества разделить на массовую долю m(H2SO4)=3,5 г /0,2=17,5 г
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