Найти массу костной системы человека весом 95кг, если известно что костная система составляет 55%от массы тела
Алгебра
Найти массу костной системы человека весом 95кг, если известно что костная система составляет 55%от массы тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сост.пропорцию 100%--------95кг 55%---------хкг х=(55%*95кг)/100%=52,3кг ответ:52,3кг костной системы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна бригада может выполнить задание за 9 дней,а другая-за 12 дней.Первая бригада работала над выполнением этого задания три дня,потом вторая брига...
Математика
у бабушки есть красные и зеленые нитки,всего 15 мотков.На сколько мотков красных ниток меньше,чем зеленых,если зеленых -6 мотков
Химия
Чему равна масса 20%-ного раствора серной кислоты, необходимой для нейтрализации 80г 5%-ного раствора гидроксида натрия?
Қазақ тiлi
Напишіть опис якоїсь рослини за планом. 1.Багаторічна чи однорічна рослина? 2.Лікарська чи декоративна? 3.Висота 4.Її стебло 5.Листки(форма і колір...