Одна бригада может выполнить задание за 9 дней,а другая-за 12 дней.Первая бригада работала над выполнением этого задания три дня,потом вторая бригада закончила работу.За сколько дней было выполнено задание?

Математика

Одна бригада может выполнить задание за 9 дней,а другая-за 12 дней.Первая бригада работала над выполнением этого задания три дня,потом вторая бригада закончила работу.За сколько дней было выполнено задание?

Автор: Гость