Одна бригада может выполнить задание за 9 дней,а другая-за 12 дней.Первая бригада работала над выполнением этого задания три дня,потом вторая бригада закончила работу.За сколько дней было выполнено задание?
Математика
Одна бригада может выполнить задание за 9 дней,а другая-за 12 дней.Первая бригада работала над выполнением этого задания три дня,потом вторая бригада закончила работу.За сколько дней было выполнено задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/9*3=1/3 (работы)-сделала 1 бригада за 3 дня 2)1- 1/3=2/3 (работы)-осталось выполнить 3)2/3 : 1/12 =8 (дней)-работала вторая бригада 4) 3+8=11 (дней)-за это время была сделана вся работа Ответ: 11 дней
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