на склад завезли 6ц60кг овощей:10 мешков лука,по 36кг в каждом,и несколько мешков морковки,по 60кг в каждом.Сколько завезли мешков морковки?
Математика
на склад завезли 6ц60кг овощей:10 мешков лука,по 36кг в каждом,и несколько мешков морковки,по 60кг в каждом.Сколько завезли мешков морковки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6ц=600кг 2)600кг+60кг=660кг(всего) 3)10*36кг=360кг(лука) 4)660кг-360кг=300кг(моркови) 5)300кг/60кг=5(мешков моркови) Ответ: 5
Гость:
1ц.=100кг 660кг-10х36кг=300 кг. - морковки, сказанно, что 60кг. в каждом мешке, значит 300/60=5 мешков. ОТВЕТ: 5.
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