на склад завезли 6ц60кг овощей:10 мешков лука,по 36кг в каждом,и несколько мешков морковки,по 60кг в каждом.Сколько завезли мешков морковки?

Математика

на склад завезли 6ц60кг овощей:10 мешков лука,по 36кг в каждом,и несколько мешков морковки,по 60кг в каждом.Сколько завезли мешков морковки?

Автор: Гость