На чертеже, выполненном в масштабе 1:100, периметр прямоугольного участка оказался равен 38 см. определи периметр участка в реальности.
Математика
На чертеже, выполненном в масштабе 1:100, периметр прямоугольного участка оказался равен 38 см. определи периметр участка в реальности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38*100=3800 ответ: 3800
Гость:
Можно составить пропорцию: На карте На местности 1-------------------------------------100 38-----------------------------------х х=38*100 х=3 800 Ответ:3 800 периметр участка в реальных размерах.
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