На чертеже, выполненном в масштабе 1:100, периметр прямоугольного участка оказался равен 38 см. определи периметр участка в реальности.

Математика
На чертеже, выполненном в масштабе 1:100, периметр прямоугольного участка оказался равен 38 см. определи периметр участка в реальности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38*100=3800   ответ: 3800
Гость:
Можно составить пропорцию:           На карте                             На местности         1-------------------------------------100         38-----------------------------------х            х=38*100          х=3 800          Ответ:3 800 периметр участка в реальных размерах.
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