помогите найти два способа к решении задачи. вот сама задача: От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных направлениях.Одна шла со средней скоростью 250 м/мин,а другая -200 м/мин. На каком расстоя...
Математика
помогите найти два способа к решении задачи. вот сама задача: От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных направлениях.Одна шла со средней скоростью 250 м/мин,а другая -200 м/мин. На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250х40=10000 м - прошла одна лодка 200х40=8000 м - прошла другая лодка 10000+8000=18000 м -расстояние между лодками через 40 мин 200+250=450 м - скорость двух лодок 450х40=18000 м - расстояние между лодками через 40 мин
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