помогите найти два способа к решении задачи. вот сама задача: От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных направлениях.Одна шла со средней скоростью 250 м/мин,а другая -200 м/мин. На каком расстоя...

Математика

помогите найти два способа к решении задачи. вот сама задача: От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных направлениях.Одна шла со средней скоростью 250 м/мин,а другая -200 м/мин. На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40 мин?

Автор: Гость