Автобус должен был проехать расстояние от остановки до места назначения,равное 420 км/ч,за 6 часов.Но первые два часа из-за сильного дождя он ехал со скоростью на 10 км/ч меньше,чем собирался.Посоветуйте водителю автобуса,с как...

1)420:6=70км/ч-должна быть скорость. 2)70-10=60км/ч-скорость в первый два часа. 3)60*2=120км-проехал за 2 часа. 4)420-120=300км-осталось проехать. 5)6-2=4часа-осталось. 6)300:4=75км/ч-скорость оставшегося пути.

Гость: Гость:

1)420/6=70 км/ч скорость с которой собирался ехать 2)70-10=60км/ч cкорость с которой ехал 2ч 3)60*2=120км проехал за 2ч со скоростью 60км/ч 4)420-120=300км осталось проехать 5)6-2=4ч оставшееся время 6)300/4=75км/ч скорость с которой он должен проехать оставшийся путь,чтобы прийти в пункт назначения без опоздания Ответ:75км/ч