в каком количестве воды нужно растворить 400г соли,чтобы получить 5- процентный раствор?
Математика
в каком количестве воды нужно растворить 400г соли,чтобы получить 5- процентный раствор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5%=0,05 400/0,05=8000г. воды = 8 л.
Гость:
400:5=х:100 5х=40000 х=8000 г 8000 г = 8 литров.
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