вычеслите давление на дне марианской впадины в тихом океане. глубина впадины - около 11 км

Физика
вычеслите давление на дне марианской впадины в тихом океане. глубина впадины - около 11 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=s*g*h=1000*10*11000=11*10(7)
Гость:
Дано:                           СИ:                         h=11 км                      =11000 м                    q=1,03 г/см в кубе      =1030 кг/м в кубе                                                                  g=10 н/кг                                                  Найти: p-? Решение: p=qgh p=11000 м*1030 кг/м в кубе*10н/кг=113300000 Па 113300000 Па=113300 кПа. Ответ:p=113300 кПа. Учти, это же тихий океан, следовательно нам надо брать плотность морской воды.
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