вычеслите давление на дне марианской впадины в тихом океане. глубина впадины - около 11 км

Гость: Гость:

Дано: СИ: h=11 км =11000 м q=1,03 г/см в кубе =1030 кг/м в кубе g=10 н/кг Найти: p-? Решение: p=qgh p=11000 м*1030 кг/м в кубе*10н/кг=113300000 Па 113300000 Па=113300 кПа. Ответ:p=113300 кПа. Учти, это же тихий океан, следовательно нам надо брать плотность морской воды.