В каких соединениях приведенного ряда: H2S, N2, HI, H2, NAF, CL2, CAF2 степень окисления элементов равна нулю? Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда?

Гость: Гость:

Степень окисления равна нулю: N2, H2, Cl2. В H2S у H с.о. равна +1, а у S равна - 2. В HI у H с.о. равна +1, а у I равна -1. В NaF у Na с.о. равна +1, а у F равна -1. В CaF2 у Ca с.о. равна +2, а у F равна -1. с.о. - степень окисления