В каких соединениях приведенного ряда: H2S, N2, HI, H2, NAF, CL2, CAF2 степень окисления элементов равна нулю? Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда?
Химия
В каких соединениях приведенного ряда: H2S, N2, HI, H2, NAF, CL2, CAF2 степень окисления элементов равна нулю? Какова степень окисления элементов в других соединениях ряда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S(Н2 имеет ст.оксиления +1,сера -2) N2(степень ок-ия.=0) HI(Н имеет ст.ок-ия +1,а йод -1) H2(степень ок-ия.=0) NAF(натрий имеет ст.ок-ия +1,фтор -1) CL2(степень ок-ия.=0) CAF2(Са иимеет ст.ок-ия +2,F -1)
Гость:
Степень окисления равна нулю: N2, H2, Cl2. В H2S у H с.о. равна +1, а у S равна - 2. В HI у H с.о. равна +1, а у I равна -1. В NaF у Na с.о. равна +1, а у F равна -1. В CaF2 у Ca с.о. равна +2, а у F равна -1. с.о. - степень окисления
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