по теореме обратной теореме пифагора,докажите,что треугольник с вершинами А(1;1),В(3;5),С(9;2) является прямоугольным.помогите пожалуйста

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надо найти длины векторов AB,BC и CA если треугольник ABC, и получится что квадрат гипотенузы приблизительно( или точно) равен квадрату катетов. длины векторов можно найти по формуле AB(соответственно вектор или любой другой) =[latex]{(x_{2} -x_{1})^{2} + (y_{2} -x_{2})^{2}[/latex]