Двигатель электровоза мощностью 3500кВт развивает силу тяги 300кН. За какое время электропоезд при равномерном движении преодолеет расстояние, равное 3км?
Физика
Двигатель электровоза мощностью 3500кВт развивает силу тяги 300кН. За какое время электропоезд при равномерном движении преодолеет расстояние, равное 3км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=F·V ⇒V=N/F=3.5·10⁶/3·10⁵≈1.17·10=11.7м/с t=S/V=3000/11.7=256.4c=4,27 мин
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