Помогите решить задачу. Ребята были в туристическом походе три дня. В первый день они прошли 40% всего маршрута, во второй день 5/8 оставшегося пути, а в третий день последние 13, 5 км. Какова длина всего маршрута?
Алгебра
Помогите решить задачу. Ребята были в туристическом походе три дня. В первый день они прошли 40% всего маршрута, во второй день 5/8 оставшегося пути, а в третий день последние 13, 5 км. Какова длина всего маршрута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть длина всего маршрута х км,тогда прошли за первый день 0,4х прошли за второй день 5/8(х-0,4х)=0,375х прошли в третий день 13,5 км составим уравнение х=0,4х+0,375х+13,5 х= 0,775х+13,5 х-0,775х=13,5 0,225х=13,5 х=13,5:0,225 х= 60 км длина всего маршрута
Гость:
1. Обозначим весь путь маршрута за х. Тогда за первый день прошли 40%х = х*40 : 100 = 0.4х За второй 5:8 оставшегося пути Оставшийся путь - х-0.4х, значит за второй день 5/8 * (х-0.4х) За третий - 13.5 км Исходя из того, что весь путь - х, составим уравнение 0.4х + 5/8 (х-0.4 х) + 13.5 = х 0.4х - х + 5/8 * 0.6х = -13.5 -0.6х + 5/8 *0.6х = -13.5 0.6х * (5/8 - 1) = -13.5 0.6x * (- 3/8) = -13.5 0.6x = 13.5 * 8/3 = 36 x = 36 : 0.6 = 60 км - весь путь Ответ : весь путь равен 60 км. Удачи!
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