Помогите решить данное задание по русскому языку!!! умоляю пожалуйста!!! молю!!! помогите пожалуйста!!! заранее очень благодарен 1.Спишите.Вставьте пропущенные буквы. 2.Выпишите словосочетания сл словами , в которых можно допу...
Русский язык
Помогите решить данное задание по русскому языку!!! умоляю пожалуйста!!! молю!!! помогите пожалуйста!!! заранее очень благодарен 1.Спишите.Вставьте пропущенные буквы. 2.Выпишите словосочетания сл словами , в которых можно допустить ошибку на слитное или раздельное написание. Под невысоким обрывом сколочен был узкий пр..чал , к нему были пр..вязаны лодки.Мальчишки отвязали старую лодку , в которой плавала кверху брюхом рыба.Федька пояснил: -Жердями будем от..алкиваться от пр..чала. Лодка пошла ходко , и берег отдалился так быстро , что Вовка проморгал тот момент , когда мог добраться до него вплавь , по-собачьи. Вовка вдруг почувствовал под ступнями воду и тихо сказал: -Тонем. Все пр..тихли. -Не трусь , пацаны!Вовка , вычёрпывай воду! Ромка , греби сильнее!- бодро командовал Федька. От спасательной станции к ним выгребал двухвёсельный ялик с двумя заг..релыми спасателями. Пацаны жердями нащупали дно.Наполовину затопленная лодка пошла и ткнулась в берег.Они выбросили жерди на берег и от..олкнули лодку навстречу спасателям , а сами стали карабкаться вверх по обрыву.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ПрИчал,прИвязаны,отТалкиваться от прИчала,прИтихли,загОрелыми,отТолкнули лодку. 2)Словосочетания: Под невысоким обрывом,кверху брюхом,добраться вплавь,добраться по-собачьи,не трусь пацаны,двухвёсельный ялик,наполовину затопленная,навстречу спасателям,вверх по обрыву.
Гость:
Под НЕВЫСОКИМ ОБРЫВОМ сколочен был узкий прИчал,к нему были прИвязаны лодки. Мальчишки отвязали старую лодку, в которой плавала кверху брюхом рыба. Федька пояснил: - ЖЕрдями будем отТалкиваться от прИчала. Лодка пошла ходко, и берег отдалился так быстро, что Вовка проморгал тот момент,когда мог добраться до него вплавь,по-собачьи. Вовка вдруг почувствовал под ступнями воду и тихо сказал: - Тонем. Все прИтихли. - НЕ ТРУСЬ, пацаны! Вовка, вычерпывай воду! Ромка, греби сильнее! -бодро командовал Федька. ОТ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ К НИМ ВЫГРЕБАЛ двухвёсельный ялик с двумя загорелыми спасателями. Пацаны жердями нащупали дно. Наполовину затопленная лодка пошла и ТКНУЛАСЬ В БЕРЕГ. Они выбросили жерди на берег и отТолкнули лодку НАВСТРЕЧУ СПАСАТЕЛЯМ., а сами стали карабкаться ВВЕРХ ПО ОБРЫВУ.
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