У вершковому морозиві міститься 14% цукру.На виготовлення морозива витратили 28 кг цукру. Скільки порцій морозива виготовили,якщо маса однієї порції дорівнює 160г? Будьласка терміново з детальним роз"ясненням!!!!!

Математика
У вершковому морозиві міститься 14% цукру.На виготовлення морозива витратили 28 кг цукру. Скільки порцій морозива виготовили,якщо маса однієї порції дорівнює 160г? Будьласка терміново з детальним роз"ясненням!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  28кг составляет 14%, тогда х кг составляет 100%, где х-вес всего мороженого 1)х=(28*100):14 х=200 кг вес всего мороженого 200кг=200 000г 2)200 000:160=1250 порций ответ:1250 порций  
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