Для компот а взяли 4 части смородины,3 части крыжовника и 2 части малины.оказалось, что смородины и крыжовника было 560 г .сколько всего ягод взяли для компот а

Математика

Для компот а взяли 4 части смородины,3 части крыжовника и 2 части малины.оказалось, что смородины и крыжовника было 560 г .сколько всего ягод взяли для компот а

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