Для компот а взяли 4 части смородины,3 части крыжовника и 2 части малины.оказалось, что смородины и крыжовника было 560 г .сколько всего ягод взяли для компот а
Математика
Для компот а взяли 4 части смородины,3 части крыжовника и 2 части малины.оказалось, что смородины и крыжовника было 560 г .сколько всего ягод взяли для компот а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7ч- взяли смородины и крыжовника 560/7=80г- одна часть 80*2=160г- взяли малины 560+160=720г- столько ягод взяли
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