За чим змінюються прикметники?

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Зробіть висновки про змінювання прикметників за родами. Визначте основу прикметників. Зверніть увагу на твердий і м'який приголосні основи перед закінченням. В однині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення -ий, -їй (дерев'яний стіл, вечірній час), жіночого роду а, -я (дерев'яна шафа, вечірня зоря), середнього роду е, -є (дерев'яне ліжко, вечірнє небо). У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони мають однакове закінчення -і. Утвори словосполучення, добираючи з довідки до кожного іменника прикметник. Запиши утворені словосполучення, відповідно змінивши прикметник. Пісня, казка, книжка, соловейко, дзвінок, бджілка, мова, хата. Слова для довідки: чарівний, мелодійний, цікавий, дзвінкоголосий, працьовитий, співучий, рідний, материнський. Прочитай вірш. ШЕВЧЕНКО Всі його ми батьком звемо, так від роду і до роду: кожний вірш свій і поему він присвячував народу. Ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник. Максим Рильський Розкажи, як ти розумієш другу строфу вірша. Випиши виділені сполучення іменників з прикметниками, визнач їх число. Визнач рід прикметників, вжитих в однині.