Периметр равностороннего треугольника равен периметру квадрата,сторона которого равна 15см.Какова длина стороны треугольгика? Я посчитал что длины сторон треугольника равны 75см. Я правильно решил? P.S.Если не правильно то напи...

Математика

Периметр равностороннего треугольника равен периметру квадрата,сторона которого равна 15см.Какова длина стороны треугольгика? Я посчитал что длины сторон треугольника равны 75см. Я правильно решил? P.S.Если не правильно то напишите как

Автор: Гость