Периметр равностороннего треугольника равен периметру квадрата,сторона которого равна 15см.Какова длина стороны треугольгика? Я посчитал что длины сторон треугольника равны 75см. Я правильно решил? P.S.Если не правильно то напи...

Математика
Периметр равностороннего треугольника равен периметру квадрата,сторона которого равна 15см.Какова длина стороны треугольгика? Я посчитал что длины сторон треугольника равны 75см. Я правильно решил? P.S.Если не правильно то напишите как
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4а=периметр квадрата.   4*15=60см-периметр квадрата. Периметр правильного треугольника равен Р=3а  а=Р:3=60:3=20см  -длина стороны треугольника  
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