скажите пожалуйста что такое - были?
Литература
скажите пожалуйста что такое - были?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Были-былины- русские народные эпические песни о подвигах богатырей. Основным сюжетом является какое-либо героическое событие либо яркий и важный эпизод в русской истории.
Гость:
Были то, что БЫЛО когда-то на самом деле, то есть действительное происшествие в прошлом.
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