Опредилите тип и стиль речи. В "данном" называется сам предмет или его части? Какие средства языка используются для выражения признаков? вот текст Зимой я ношу треух. У него вродн как три уха. Два на уши опускаются, а третье ...

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Опредилите тип и стиль речи. В "данном" называется сам предмет или его части? Какие средства языка используются для выражения признаков? вот текст Зимой я ношу треух. У него вродн как три уха. Два на уши опускаются, а третье - козырек. Теперь эти шапки называют ушанками.

Автор: Гость