Опредилите тип и стиль речи. В "данном" называется сам предмет или его части? Какие средства языка используются для выражения признаков? вот текст Зимой я ношу треух. У него вродн как три уха. Два на уши опускаются, а третье ...
Русский язык
Опредилите тип и стиль речи. В "данном" называется сам предмет или его части? Какие средства языка используются для выражения признаков? вот текст Зимой я ношу треух. У него вродн как три уха. Два на уши опускаются, а третье - козырек. Теперь эти шапки называют ушанками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разговорный повествование
Гость:
Разговорный, описание предмета Данное -сам предмет - треух Средства связи: 1.Местоимения: треух - у него 2.Синонимы :треух - шапки - ушанки
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