Пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800 метров.Первые 5 минут он плыл со скоростью 100 метров/мин, а затем со скоростью 50 метров/мин. За скодько времени катер преодолел канаву с водой?

Математика

Пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800 метров.Первые 5 минут он плыл со скоростью 100 метров/мин, а затем со скоростью 50 метров/мин. За скодько времени катер преодолел канаву с водой?

Автор: Гость