Пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800 метров.Первые 5 минут он плыл со скоростью 100 метров/мин, а затем со скоростью 50 метров/мин. За скодько времени катер преодолел канаву с водой?
Математика
Пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800 метров.Первые 5 минут он плыл со скоростью 100 метров/мин, а затем со скоростью 50 метров/мин. За скодько времени катер преодолел канаву с водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*5=500м- проплыл за первые 5 мин 800-500=300м- проплыл со скоростью 50м/мин 300/50=6мин- за такое время проплыл 300м 5+6=11мин- за столько преодолел канаву
Гость:
1)5*100=500м-прплыл за 5 мин. 2)800-500=300м-проплыл со скоростью 50м/мин. 3)300:50=6мин-проплыл 300м. 4)5+6=11мин-время в пути.
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