Опинитися просто неба? Намокнути до останньої нитки? Кинутися з усіх ніг? Не мати кінця-краю? Йти як не своїми ногами? Спати без задніх ніг? Жити на широку ногу? Підібрати прислівники - синоніми

Қазақ тiлi

Опинитися просто неба? Намокнути до останньої нитки? Кинутися з усіх ніг? Не мати кінця-краю? Йти як не своїми ногами? Спати без задніх ніг? Жити на широку ногу? Підібрати прислівники - синоніми

Автор: Гость