Опинитися просто неба? Намокнути до останньої нитки? Кинутися з усіх ніг? Не мати кінця-краю? Йти як не своїми ногами? Спати без задніх ніг? Жити на широку ногу? Підібрати прислівники - синоніми
Қазақ тiлi
Опинитися просто неба? Намокнути до останньої нитки? Кинутися з усіх ніг? Не мати кінця-краю? Йти як не своїми ногами? Спати без задніх ніг? Жити на широку ногу? Підібрати прислівники - синоніми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на вулиці; наскрізь, хутко; безкінечно; невпевнено; міцно; у достатку.
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