помогите с уравнением 0,05*х-0,01=0,19
Математика
помогите с уравнением 0,05*х-0,01=0,19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,05*х-0,01=0,19 0,05*х=0,19+0,01 0,05*х= 0,2 х=0,2/0,05 х= 4
Гость:
0,05*х-0,01=0,19 0,05х=0,19+0,01 0,05х=0,2 х=0,2:0,05 х= 4 Проверка: 0,05*4-0,01=0,19 0,2-0,01=0,19 0,19=0,19
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