решите уравнение : - 3х/7 + 3 ( х - 2/7 ) + 11 = - 7/2 * х + 3 ( х + 1 )
Алгебра
решите уравнение : - 3х/7 + 3 ( х - 2/7 ) + 11 = - 7/2 * х + 3 ( х + 1 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 3х/7 + 3 ( х - 2/7 ) + 11 = - 7/2 * х + 3 ( х + 1 ) (-3/7)х+3х-6/7+11=(-7/2)х+3х+3 (-3/7)х+(7/2)х=-8+6/7 (43/14)х=-7 1/7 х=(-50/7)*14/43 х=-100/43 х=-2 14/43
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