если к двузначному числу приписать справа ноль,то оно увеличится на 207. Найдите данное число?
Математика
если к двузначному числу приписать справа ноль,то оно увеличится на 207. Найдите данное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x=x+207 9x=207 x=23 Ответ: 23
Гость:
10x=x+207 x=10-1 x=9 x=207:9 x=23 Ответ: 23
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