найдите значение функции заданой формулой у=2х*-10х для значение аргумента -1,0,2,3,
Алгебра
найдите значение функции заданой формулой у=2х*-10х для значение аргумента -1,0,2,3,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=2х*-10х, может здесь степень какая-то? ну предположим 2 у(-1)=2*(-1)²-10*(-1)=2+10=12 у(0)=2*0-10*0=0 у(2)=2*2²-10*2=8-20=-12 у(3)=2*3²-10*3=18-30=-12
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