найдите значение функции заданой формулой у=2х*-10х для значение аргумента -1,0,2,3,

Гость: Гость:

у=2х*-10х, может здесь степень какая-то? ну предположим 2 у(-1)=2*(-1)²-10*(-1)=2+10=12 у(0)=2*0-10*0=0 у(2)=2*2²-10*2=8-20=-12 у(3)=2*3²-10*3=18-30=-12