в зрительном зале кинотеатра 16рядов,и в каждом ряду 24места.сколько денег выручит кинотеатр за 3сеанса,если цена билета м р.и на эти сеансы все билеты проданы?

Математика
в зрительном зале кинотеатра 16рядов,и в каждом ряду 24места.сколько денег выручит кинотеатр за 3сеанса,если цена билета м р.и на эти сеансы все билеты проданы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*24=384 м- столько всегоь мест в зале 384*м- за 1 сеанс (384*м )*3- за 3 сеанса
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