в зрительном зале кинотеатра 16рядов,и в каждом ряду 24места.сколько денег выручит кинотеатр за 3сеанса,если цена билета м р.и на эти сеансы все билеты проданы?

Математика

в зрительном зале кинотеатра 16рядов,и в каждом ряду 24места.сколько денег выручит кинотеатр за 3сеанса,если цена билета м р.и на эти сеансы все билеты проданы?

Автор: Гость