помогите соченение человек оглянись земля в беде

Гость: Гость:

Можно написать что-то в том роде: Человек, оглянись, Земля в беде! Многие люди не задумываются над тем, что они загрязняют нашу планету. После пикника или шашлыков, мусор остаётся лежать на зелёной травке возле речки. Во многих реках плавает множество пластиковых бутылок. По всей улице, по всему городу, по всей стране и по всей планете валяются полиэтиленовые и целлофановые пакеты. А ведь проходя мимо мусорного бака, ты, человек, можешь выбросить весь мусор в него, а не просто на землю, на траву. Ведь это совсем не сложно! Невозможно представить, что может случится с нашей планетой через десятки или сотни лет, когда вся она будет сплошной свалкой! Но вся проблема не только в том, что люди выбрасывают мусор не в спеиальных для этого местах, но и в том, что многие ребята обламывают ветки деревьев, срывают листья и рвут цветы. Но что может случится с Землёй, если на ней не останется ни одного дерева, кустарника, цветка и вообще любого растения? Иногда люди издеваются над планетой намеренно, а иногда не задумываясь... Но ещё не поздно всё изменить! Человек, ты можешь помочь нашей планете!