Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если сторона ее основания равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 45 градусов.

Геометрия

Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если сторона ее основания равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 45 градусов.

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