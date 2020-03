помогите!срочно! нужно составить диалог вот задание: "В группе, спросите у своих одноклассников, что они хотели бы делать после школы, и почему они хотят это сделать" _____________ ПОЖАЛУЙСТАА!!

Гость: Гость:

-Hello Jane, Hi Kevin,Hi Megan. -Hello Helen,Hi ,Hi - Are lessons over? - Уроки кончились? - Yes, they are. - Да - Where're you going? Home? - Куда ты идешь? Домой? - No, to the park. My friend's waiting for me there. - Нет, в парк. Мой друг ждет меня там. -What do you want to do there? Что ты хочешь там делать? -We need to train, because we want to become footballers. Мы должны тренироваться, потому что хотим стать футболистами. -oh, very good! О, ОЧЕНЬ ХОРОШО Good luck, then. Good bye. - Тогда удачи. До свидания. -And how about you,Megan? как насчет тебя Мэган? -Hmmm... What do you think the best sort of job is? - Как ты думаешь, какая работа лучше всех? - Engineering, I think. - Инженер, я думаю. - I like medicine. - Я люблю медицину. - To my mind the best one is the one you like the most. - По моему мнению, лучшее - это то, что тебе больше нравится. Ok, I think so... Я тоже так думаю... Jane: As for me, I made my choice long ago. I want to become a teacher of the Russian language and literature. My choice of this occupation didn't come as a sudden flash. During all school years literature was my favourite subject. I've read a lot of books by Russian and foreign writers. Что касается меня, я оделал(а) свой выбор давно. Я хочу стать учителем русской литературы и языка. Мой выбор этой профессии не был неожиданностью. Все школьные годы моим любимым предметом была литература. Я читал(а) много книг русских и зарубежных писателей. Helen: That's really nice это очень хорошо. I understand that reading books helps people in self-education and in solving different life problems. I would like to teach my pupils to enjoy reading too, to encourage them to learn our national language and literature, which is the source of national culture. I'm applyingto the philological department and I am sure my dream will come true sooner or later. Я понимаю, что чтение книг помогает людям в самообразовании и в решении разных жизненных проблем. Мне бы хотелось научить детей получать удовольствие от чтения тоже, помочь им выучить родной язык и литературу, который является источником национальной культуры. Я поступаю на филологический факультет и я уверен(а), что моя мечта рано или поздно осуществится. Jane: You should beleve in your dream and then it will come true.ты должна верить в свою мечту и тогда она сбудется! - Really!(megan) -yes(kevin) - Well, I'm off. See you later. - Ну, я все. Увидимся позже -ok by then (Jane) -by -good by