Ребят очень нужно сжатое изложение ,пробный пишу)ТекстВремя меняет людей. Но кроме времени, есть еще одна категория, воздействующая на тебя, может быть, даже посильнее, чем время. Это образ жизни, отношение к ней, сострадание к...

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Ребят очень нужно сжатое изложение ,пробный пишу)ТекстВремя меняет людей. Но кроме времени, есть еще одна категория, воздействующая на тебя, может быть, даже посильнее, чем время. Это образ жизни, отношение к ней, сострадание к другим. Существует соображение, что сострадание воспитывается собственной бедой. Мне не нравится это соображение. Я верю, что сострадание – это особенный талант, и без него трудно оставаться человеком. Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а среди них – и дети. Да, несчастья и беды – это неизбежность. Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому кажется чаще всего далёким, порой даже нереальным. Если у тебя всё хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками. Несчастье кажется нетипичным, а типичным – счастье. Счастье не будет счастьем, если оно каждый миг станет думать о беде и горе. Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным истинам. Но если человек запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствительность. Плакать от собственной боли не трудно. Труднее плакать от боли чужой. Знаменитый мыслитель прошлого сказал: «Процветание раскрывает наши пороки, а бедствие – наши добродетели».

Автор: Гость