перевести на английский язык 1) Чем я могу вам помочь? 2) У вас есть теплые варежки? 3) Конечно.У нас есть белые и голубые шарфы. 4) Сколько это стоит? 5) Что ты обычно одеваешь? 6) У тебя есть зонт? 7) Когда ты купил этот крас...

Английский язык
перевести на английский язык 1) Чем я могу вам помочь? 2) У вас есть теплые варежки? 3) Конечно.У нас есть белые и голубые шарфы. 4) Сколько это стоит? 5) Что ты обычно одеваешь? 6) У тебя есть зонт? 7) Когда ты купил этот красивый плащ? 8) Где ты будешь покупать футболки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. What can I dO for yoU? 2. Have yoU got warm mittens? 3. Of coUrse. We haVe got white and blue scarves. 4. How much does it cost? 5. What do you usually wear? 6. HaVe you got an umbrella? 7. When did you buy this beautiful raincoat? 8. Where will you bUy T-shirts?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от шко...
Ответить
Английский язык
помогите!срочно! нужно составить диалог вот задание: "В группе, спросите у своих одноклассников, что они хотели бы делать после школы, и почему они...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если сторона ее основания равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 45 ...
Ответить
Алгебра
Найдите [latex]26cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)[/latex], если [latex]cos\alpha=-\frac{5}{13}[/latex] и α ∈ [latex](\frac{\pi}{2}; \pi)[/latex]
Ответить
Математика
На склад привезли 4560 кг муки в мешках. 80 кг в каждом, и 3840 кг крупы в мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезлимешков с крупой чем...
Ответить