перевести на английский язык 1) Чем я могу вам помочь? 2) У вас есть теплые варежки? 3) Конечно.У нас есть белые и голубые шарфы. 4) Сколько это стоит? 5) Что ты обычно одеваешь? 6) У тебя есть зонт? 7) Когда ты купил этот крас...

Английский язык

перевести на английский язык 1) Чем я могу вам помочь? 2) У вас есть теплые варежки? 3) Конечно.У нас есть белые и голубые шарфы. 4) Сколько это стоит? 5) Что ты обычно одеваешь? 6) У тебя есть зонт? 7) Когда ты купил этот красивый плащ? 8) Где ты будешь покупать футболки?

Автор: Гость