Найдите словосочетание в которых инфинитив выполняет роль зависимого слова. Инфинитив записывайте поморфемно. Земля весной всё сильнее начинает пригреваться солнышком. Снег тает, на реках начинается ледохол. Вода, которая пришл...
Русский язык
Найдите словосочетание в которых инфинитив выполняет роль зависимого слова. Инфинитив записывайте поморфемно. Земля весной всё сильнее начинает пригреваться солнышком. Снег тает, на реках начинается ледохол. Вода, которая пришла на землю в виде снега, возвращается в моря и океаны. Но не вся вода стечёт в реке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля весной всё сильнее начинает при-грев-ать-ся(кем?чем?) солнышком. Снег тает, на реках начинается ледохол. Вода, которая пришла на землю в виде снега, возвращается в моря и океаны. Но не вся вода стечёт в реке. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ P.S. если верить учебнику то этот инфинитив выполняет роль зависимого слова. Х|
Гость:
Начинает при- гре -ва - ть - ся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком времени глаголы изменяются по лицам и часлам? Найди глаголы, которые можно изменить по родам. Спиши. Остальные глаголы напиши во 2-м лице е...
Русский язык
Ребят очень нужно сжатое изложение ,пробный пишу) Текст Время меняет людей. Но кроме времени, есть еще одна категория, воздействующая на тебя, може...
Английский язык
перевести на английский язык 1) Чем я могу вам помочь? 2) У вас есть теплые варежки? 3) Конечно.У нас есть белые и голубые шарфы. 4) Сколько это ст...
Математика
Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от шко...