Найдите словосочетание в которых инфинитив выполняет роль зависимого слова. Инфинитив записывайте поморфемно. Земля весной всё сильнее начинает пригреваться солнышком. Снег тает, на реках начинается ледохол. Вода, которая пришл...

Гость: Гость:

Земля весной всё сильнее начинает при-грев-ать-ся(кем?чем?) солнышком. Снег тает, на реках начинается ледохол. Вода, которая пришла на землю в виде снега, возвращается в моря и океаны. Но не вся вода стечёт в реке. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ P.S. если верить учебнику то этот инфинитив выполняет роль зависимого слова. Х|