Упростите выражение: а) b5 ⋅b8 ⋅b ; б) b12 : b3

Гость: Гость:

используем свойства степеней, так как везде одно и то же число возводится в степень (b), то b8*b5*b= b, а степень будет равна сумме степеней множителей,т.е. 14(b8*b5*b=b14) b12:b3= b9 (также используем свойства степеней)