Упростите выражение: а) b5 ⋅b8 ⋅b ; б) b12 : b3

Алгебра
Упростите выражение: а) b5 ⋅b8 ⋅b ; б) b12 : b3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используем свойства степеней, так как везде одно и то же число возводится в степень (b), то b8*b5*b= b, а степень будет равна сумме степеней множителей,т.е. 14(b8*b5*b=b14) b12:b3= b9 (также используем свойства степеней) 
Гость:
а) b40 б) b4 наче правильно вирішила, ну точно не можу сказати
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