определить содержит ли поваренная соль примесь карбоната
Химия
определить содержит ли поваренная соль примесь карбоната
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно добавить соляную кислоту. Если будет выделяться газ, значит присутствует карбонат.
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