Напишите уравнение касательной к кривой y=(x^3+3x^2-4x+1)(2корень изx-1/x) в точке X0=1.
Алгебра
Напишите уравнение касательной к кривой y=(x^3+3x^2-4x+1)(2корень изx-1/x) в точке X0=1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это просто, даже такой дурак, как я способен это решить) f'(x)=[latex](3x^2+6x-4)(2 \sqrt x-\frac{1}{x})+(x^3+3x^2-4x+1)(\frac{1}{\sqrt x}+\frac{1}{x^2})[/latex] f'(x0)=7 f(x0)=1 y(кас)=7(х-1)+1=7х-6
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