составьте и напишите три предложения на тему Летние забавы детей.

Русский язык
составьте и напишите три предложения на тему Летние забавы детей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом дети обычно пропадают на реке:купаются до посинения,загорают до черноты,плещутся и играют. Ещё любят дети летом гоняют мяч,катаются на велосипеде,лазают по деревьям,как обезьяны. А дополнительно ребятишки просто обожают попадать в разные неприятности:то с забора свалятся,то в колодец упадут,прямо невозможно с ними!  
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