Диагональ основания правильной четырехугольной пирамиды равна 6 см , а угол между плоскостью боковой грани и плоскостью основания 60 градусов , Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

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Надо найти апофемы (высоты боковых граней) и сторону основания. Сторона основания равна a = 6*корень(2)/2 = 3*корень(2); Поскольку боковая грань - равнобедренный треугольник, то апофема приходит в середину стороны. А вершина пирамиды проектируется в центр квадрата.От центра квардрата до стороны расстояние - половина стороны. Получился прямоугольный треугольник в плоскости, перпендикулярной боковому ребру (к которому проведена апофема, эта плоскость перпендикулярна ребру основания потому, что в ней есть 2 прямые, ему перпендикулярные - высота пирамиды и апофема). Угол в нем - это линейный угол двугранного угла, то есть 60 градусов. Поэтому апофема равна УДВОЕННОЙ ПОЛОВИНЕ СТОРОНЫ :))). То есть апофема равна 3*корень(2); Считаем площадь поверхности как сумму площадей 4 одинаковых треугольников Sbok = 4*(1/2)*(3*корень(2))*(3*корень(2)) = 36;