составить предложения испульзуя пословицы и фразеологичиские обороты: ни встать ни сесть, ни к селу ни к городу, ни туда ни сюда
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составить предложения испульзуя пословицы и фразеологичиские обороты: ни встать ни сесть, ни к селу ни к городу, ни туда ни сюда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сплю крючком, ни встать, ни сесть. Он всегда смеётся ни к селу ни к городу И дома сидеть не хочется,и гулять не тянет,вообщем,ни туда ни сюда
Гость:
Одела сегодня такую тесную юбку,ну прямо не встать ни сесть! А подружка моя так в школу накрасилась,что ни к селу ни к городу. В коридоре битком народу,ни туда ни сюда.
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