при каких значениях х и у, ДРОБЬ 2х2 - у2 + ху / х2 - у2 не имеет смысла? (2 - квадрат)
Алгебра
при каких значениях х и у, ДРОБЬ 2х2 - у2 + ху / х2 - у2 не имеет смысла? (2 - квадрат)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не имеет смысла, когда х=y или -у
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