при каких значениях х и у, ДРОБЬ 2х2 - у2 + ху / х2 - у2 не имеет смысла? (2 - квадрат)

Алгебра

при каких значениях х и у, ДРОБЬ 2х2 - у2 + ху / х2 - у2 не имеет смысла? (2 - квадрат)

Автор: Гость